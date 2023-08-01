فندنبروك: " يجب إعادة النظر في أشياء كثيرة"

أبدى مدرب شباب بلوزداد، البلجيكي سفان فندنبروك عدم رضاه عن النتيجة المخيبة التي حققها فريقه في ثاني خرجاته في البطولة العربية أمام الوحدة الإماراتي وخسر الفريق بهدفين لواحد، وهي ثاني هزيمة للشباب عقب الأولى أمام الوداد المغربي.

وقال فندنبروك خلال الندوة الصحفية التي تم نلها عبرالصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك:" المدرب يملك دائما وجهة نظر، فعلا النتيجة سلبية فانا غير راض، وما حدث لنا اليوم هو درس للمستقبل ولذا ينبغي إعادة النظر في أشياء كثيرة".

وأضاف:" القول إن اللاعبين لم يبذلوا مجهود هذا غير صحيح، فالدليل على ذلك بعد المجهودات الكبيرة هناك لاعب أصيب ولاعبين آخرين لعبوا المباراة الأولى و الثانية، فأثر عليهم التعب وبالتالي المردود كان متواضعا" .

وأردف:" هناك مجموعة من العوامل ينبغي تحليلها لإيجاد الأسباب التي أدت الى هذه النتيجة والحلول المناسبة، يمكننا التكلم مطولاً عن مباراة خسرناها لكن يجب أخذ العبر الصحيحة لتحسين مستوانا خاصة انه ينتظرنا موسم طويل وأهداف كثيرة ".

كما أوضح التقني البلجيكي، بأنه يتحمل جانب من المسؤولية لأنه غيّر الكثير من اللاعبين وأعطى فرصة للعديد منهم، لكن في النهاية الجميع يتقاسم المسؤولية.

و واصل المدرب حديثه عن اللقاء و زاد على ذلك:" كل يوم نضيف قطعة للتشكيلة، من أجل التقييم و نكتشف اشياء ايجابية و أشياء سلبية، تدريجياً سنصل الى مجموعة متكاملة،بعد نهاية البطولة سنجمع كل المعلومات التي لاحظناها طيلة الدورة و على هذا الأساس ستتضح الصورة".

كما أكد فندنبروك بأن لديه فكرة على المجموعة لكنه لا يستطيع الإفصاح عن الأسماء فهذه لأنها أمور داخلية وبما أن الدورة مازالت متواصلة، بعد خمسة أيام سيتم الجلوس على المسؤولين في الفريق وسيتم منح الأسماء وأن تصحيح بعض الأمور واتخاذ القرارات الصحيحة في نهاية المطاف.

وختم:" بالنسبة للمباراة الاخيرة امام الكويت الكويتي سأفسح المجال أمام بعض اللاعبين وربما سيكون هناك مزج بين الأشياء الإيجابية من المباراة الأولى والثانية، سأعيد مشاهدة مباراة الوحدة لتحليلها وجمع ايجابيات المباراتين".