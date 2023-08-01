وزير التجارة: ثلاثة معارض كبرى خاصة بالدخول المدرسي

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن هناك 65 مستوردا موزعون عبر 14 ولاية استفادوا من رخص استيراد الأدوات المدرسية.

وقال زيتوني، في كلمة له على هامش لقائه مع مستوردي ومنتجي الأدوات المدرسية، اليوم الثلاثاء، أنّه سيكون هناك 72 معرضا خاصا بالدخول المدرسي المقبل، عبر 58 ولاية، حيث ستقام ثلاثة معارض كبرى في العاصمة وقسنطيينة ووهران.

وأضاف أنه سيتم تسخير 59 مصنعا محليا في 17 ولاية لتوفير الأدوات المدرسية، مفيدا أنه تمّ رصد 88.6 مليون دولار للأدوات المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وشدد زينوني، على ضرورة تجند جميع المستوردين والمنتجين والنقابات والمنظمات والأسرة التربوية للمساهمة في استغلال المنتوج الجزائري.

وعرج وزير التجارة، على أسباب ارتفاع أسعار المكيفات الهوائية الذي نسبه إلى جشع بعض التجار واستغلال فترة الحر التي مست الوطن حيث اعتبرها مؤامرة إن لم تكن للمرة الأولى.

وأكد زيتوني، أن أسعار المكيفات لم ترتفع في المصنع والجملة لكن في محلات التجزئة ارتفعت بـ 80 بالمائة. لأن البورصة العالمية مستقرة وأسعار الشحن والنقل تنخفض لكن الأسعار لا تزال مرتفعة.

وأضاف، أن قانون المضاربة سيطبق على من يريد التلاعب بجيوب المواطنين.