آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

مولودية البيض: بيان إدارة النادي

رياضة
1 أوت 2023 ()
شاهر.ع
0 قراءة
+ -

 أصدرت اليوم الثلاثاء، إدارة نادي مولودية البيض بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك والذي تؤكد فيه عدولها عن قرار الاستقالة.

وجاء عبر المصدر ذاته:" رسميا وبعد الضمانات والوعود التي تقدم بيها والي الولاية للمكتب المسير للنادي وكذا عدم نية اي شخص بالتقدم للإشراف على النادي قرر المكتب المسير بقيادة الحاج عبد القادر دحماني العدول عن الاستقالة تفاديا لدخول النادي في نفق مظلم وتلبية لنداء الشارع البيضي في انتظار الدعم المادي للنادي لمواصلة العمل".

يذكر أن مولودية البيض، أنهى موسمه الأول في الرابطة المحترفة الأولى في المركز الرابع.

 

 

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • إطلاق النار على القاضي بمستغانم ...

    10922 قراءة

  • إطلاق نار على قاضي التحقيق ...

    10511 قراءة