مولودية البيض: بيان إدارة النادي

أصدرت اليوم الثلاثاء، إدارة نادي مولودية البيض بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك والذي تؤكد فيه عدولها عن قرار الاستقالة.

وجاء عبر المصدر ذاته:" رسميا وبعد الضمانات والوعود التي تقدم بيها والي الولاية للمكتب المسير للنادي وكذا عدم نية اي شخص بالتقدم للإشراف على النادي قرر المكتب المسير بقيادة الحاج عبد القادر دحماني العدول عن الاستقالة تفاديا لدخول النادي في نفق مظلم وتلبية لنداء الشارع البيضي في انتظار الدعم المادي للنادي لمواصلة العمل".

يذكر أن مولودية البيض، أنهى موسمه الأول في الرابطة المحترفة الأولى في المركز الرابع.