تيارت: مواطنون يقطعون الطريق بسبب انقطاع الماء

أقدم، اليوم، عدد من المواطنين على قطع الطريق الوطني رقم 23 المار بشارع خويدمي عبد القادر، قبالة للملحق البلدي بمدينة تيارت، احتجاجا على نضوب حنفياتهم لمدة قاربت الشهر

وتجمع عدد من سكان عمارة "لابيتا" المحاذية " للمعهد الوطني للبيطرة و قاطنو عمارات حي "فريقو" الواقعة خلف الملحق البلدي، وسط الطريق بعد أن وضعوا المتاريس لمنع حركة مرور المركبات، معبرين عن غضبهم حيال مديرية الجزائرية للمياه التي قال أحدهم أن ممثلين عنهم تنقلوا إلى مقر الجزائرية للمياه عدة مرات أين استقبلهم موظفون نيابة عن المدير، دون أن يتلقوا أي حل لما وصفها بمعضلة الماء الشروب الذي لم يزر حنفياتهم منذ قرابة شهر، حسب تصريحاتهم بموقع الاحتجاج، و تدخل عدد من رجال الأمن لمحاورة المحتجين و أقنعوهم بإعادة فتح الطريق بعد أزيد من ساعة من الغلق، و تنقل مدير الجزائرية للمياه، بعد فتح الطريق إلى مكان الاحتجاج ودخل في حوار مباشر مع المحتجين استمع خلاله لانشغالاتهم التي طرحها أحدهم مؤكدا أن معظم السكان المقيمين بمحيط الملحق البلدي خويدمي يعانون من ندرة المياه في هذه الصائفة، من بينهم سكان شارع خويدمي، عمارة معهد البيطرة، جزء من عمارات فريقو و حي اللوز، و اقترح مدير وحدة الجزائرية للمياه تنقل 3 ممثلين لاستقبالهم بمكتبه لإيجاد حل.