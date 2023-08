Le BMS précise que des températures caniculaires oscillant entre 48 et 49° conceneront jusqu'a jeudi les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah et Tindouf, Beni Abbès, Béchar, Touggourt, Ghardaia , El Ménéa, Ouargla et Illizi.