وزير التعليم العالي: 71 بالمائة من الطلبة تحصلوا على رغباتهم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، عن فتح المنصة الخاصة بتوجيه الطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا.

وكشف بداري في ندوة صحفية عقدها في مقر الوزارة، عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكلوريا دورة 2023. حيث قدرت نسبة الطلبة الجدد الذين تحصلوا على إحدى رغباتهم الثلاثة الأولى بـ 71 بالمائة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن نسبة الطلبة المتحصلين على الرغبة الأولى بلغت 38.57 في المائة والرغبة الثانية قدرت نسبتها 18.20 في المائة، أما الرغبة الثالثة فقدرت نسبتها 13.93 بالمائة.

وبالنسبة لتوزيع حاملي شهادة البكالوريا حسب ميادين التكوين الكبرى، فقد أخد ميدان العلوم والتكنولوجيا النسبة الأكبر حيث قدت بـ 53.04 بالمائة، و 35.54 بالمائة وجهوا إلى ميدان العلوم الإنسانية و 11.87 بالمائة إلى ميدان العلوم الاقتصادية.

أما الطلبة الذين لم يتحصلوا على التوجيه المرغوب فيه، فقد بلغ عددهم حوالي 5 آلاف طالب.