الجزائر تحذر من التدخل العسكري الأجنبي في النيجر

جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء، "تمسكها العميق" بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر ودعمها لمحمد بازوم كرئيس شرعي، محذرة من نوايا التدخل العسكري الأجنبي.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية: "تجدد الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون. وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة الجزائرية، مجددا دعمها لمحمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر".

وينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري -يضيف البيان- بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والماسي.

كما دعت الجزائر للحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية.