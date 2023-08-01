هذا هو سبب تقطع بث القنوات ذات المحتوى الجزائري

أوضحت مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن التقطعات الملاحظة في بث القنوات ذات المحتوى الجزائري التي تبثها هذه المؤسسة على قمر "أوتلسات 7 وا" (Eutelsat 7wa) تردد 10922 عمودي راجع إلى التقلبات الجوية السائدة فوق محطة البث عبر الساتل.

وجاء في البيان، "تعقيبا على الأخبار المتداولة عن توقف بث القنوات ذات المحتوى الجزائري على قمر Eutelsat 7wa تردد 10922 عمودي التي تبثها مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي، نعلم مشاهدينا الكرام أن التقطعات الملاحظة راجعة إلى التقلبات الجوية السائدة فوق محطة البث عبر الساتل التي قد تدوم طيلة هذا الأسبوع".