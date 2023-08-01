جوار ملتهب يلقي بشظاياه على الجزائر

تعيش الجزائر على وقع سياق إقليمي مضطرب ومصادر تهديد ذات أبعاد أمنية خطيرة، سواء من الجهة الشرقية بالنسبة للأزمة الليبية أو الجنوبية بالنسبة للساحل الإفريقي.

وإذ تصر الجزائر على رفض، من حيث المبدأ، الخيارات العسكرية في تسوية النزاعات والتدخل في شؤون الدول وتفضل الوصول إلى حلول سلمية من شأنها ضمان الأمن للدول المحيطة بها، إلا أن جملة التحديات مع عدم الاستقرار الناجم عن التهديدات الأمنية والعسكرية، على غرار الهجرة غير الشرعية وانتشار الإرهاب والجماعات المسلحة ووجود عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتكرار الانقلابات العسكرية، كلها عوامل تدفع إلى اعتماد مقاربات تتناسب ومصالح أمنها الإقليمي وحجم الرهانات وتحرك القوى التي تتنازع مناطق نفوذ. هذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى قدرة الجزائر على التكيف والتحرك في سياق النظام الإقليمي الفرعي الجديد الذي يتسم بتفكك أو إضعاف الدول المجاورة، مثل ليبيا ودول الساحل التي تعيش هاجس الفراغ الأمني الناجم عن هشاشة السلطة المركزية والنظام الدفاعي والأمني، فضلا عن الاختراقات الأجنبية.

ما من شك أن الساحل الإفريقي هو منطقة جاذبة للاهتمام الدولي بأشكال ومواقف وإرادات متباينة، حيث تخضع المنطقة للاستقطاب والاحتواء، وهي التي تعيش في ظل مفارقة جدلية الفقر والغنى أو دول غنية بثرواتها وفقر شعوبها، وأغلب دولها مصنفة ضمن البلدان الأقل تقدما.

وتشهد منطقة الساحل والصحراء توترات أمنية وتزايدا في الصراع على الموارد الطبيعية من غاز وبترول ومعادن، لاسيما اليورانيوم والذهب والفوسفات، ولكن أيضا المعادن التي تستغل في صناعات هامة على غرار البوكسيت والكوبالت والمنغنيز والحديد والكروم.

وبرز النيجر كأحد أهم منتجي اليورانيوم في إفريقيا، بينما تعد مالي ثالث منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، إلى جانب استغلال الماس في مناطق "كانيبا".

خيرات هائلة مقابل فقر مدقع

يضاف إلى ذلك النفط في كل من النيجر والتشاد وموريتانيا، ولعل تهافت العديد من الشركات متعددة الجنسيات في مناطق غالبيتها قاحلة أو صعبة التضاريس ليس من قبيل الصدف، إذ نجد إلى جانب مجموعات "أريفا أورانو" حاليا التي تستغل اليورانيوم منذ نصف قرن و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية والشركات الصينية "سينوباك" و"سي. أن. بي. سي" و"كنوك"، نجد أيضا "أمريكان كوربورشن" و"جانكور" الأمريكية و"بي أش بي بيليتون" الأسترالية وغيرها. وتعد المنطقة عمقا حيويا وتقدر مساحة إقليم الساحل الإفريقي بأكثر من 10 ملايين كيلومتر مربع، 64 بالمائة من هذه المساحة عبارة عن صحراء و30 بالمائة صالحة للفلاحة.

ويسكن هذا الحزام الصحراوي نحو مائة مليون إفريقي موزعين على قبائل وعرقيات متعددة وبلغات مختلفة. بالمقابل، تعتبر المنطقة أحد أفقر المناطق بالعالم، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية مهمة وكبيرة.

النيجر مثلا الذي يضم أكثر من 22 مليون نسمة يعيش 41 بالمائة منهم تحت عتبة الفقر، بينما تعادل نسبة الفقر في مالي 42 بالمائة، وهاتان الدولتان تجاوران الجزائر جنوبا.

تنافس محتدم

لذلك، أطلقت القوى الدولية المختلفة برامج متعددة لحماية مصالحها الإستراتيجية في المنطقة عبر مستويات متعددة، وهو ما تظهره الأنشطة والفعاليات المتعددة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، زيادة على موقع فرنسا، المستعمر القديم، والاهتمامات الجديدة بمنطقة الساحل، خصوصا من الحلف الخليجي وتركيا. وأدركت أطراف غربية مبكرا مدى الأهمية الإستراتيجية للساحل الإفريقي وشمولية الساحل بعمقه الاستراتيجي، في ظل عقدة اللاأمن السائد بأبعاد متعددة، حيث تبنت الولايات المتحدة سياسة إعادة انتشار جيوسياسي وتموقع، عبر "أفريكوم" وتواجد عسكري على غرار إقامة قواعد ومشروع مواجهة تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" في غرب إفريقيا، وتدعيم التواجد الأمريكي عبر نقاط الارتكاز وقواعد (أربع قواعد فرنسية وقاعدة أمريكية في النيجر).

بالمقابل، تعيش فرنسا تناقضات في سلوكها الخارجي إزاء الساحل، بين محاولة إحياء إرثها الاستعماري ولبس عباءة الاتحاد الأوروبي بحثا عن الشرعية والمسوغات الرسمية والشعبية لدعم التدخل التي اعتمدته عبر عملية "سيرفال" في مالي عام 2012، ثم "برخان" في 2014، في ظل المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية أيضا منها روسيا وتركيا التي أقامت قاعدة في النيجر.

ولم تفك سبع سنوات من تواجد القوات الفرنسية بالساحل عبر عملية "سيرفال" و"برخان" شفرة التحدي الأمني.

ولعل تحذيرات مصالح الاستخبارات الفرنسية، على لسان رئيس الاستعلامات الخارجية برنارد ايمي في الفاتح فيفري 2021، دليل على التحدي الأمني، مع الإقرار بتوسع نطاق نشاط الجماعات المسلحة كمؤشر إخفاق باريس تجاه ساحل غرب إفريقيا وخليج غينيا الذي يشمل البنين وكوت ديفوار وغانا والطوغو، وهو ما يفسر التحرك الأمريكي لبعث وتوسيع نشاط "أفريكوم" ولكن أيضا التحالف الدولي لمكافحة داعش ليمتد إلى غرب إفريقيا، بينما يبقى طول بقاء القوات الفرنسية في دول الساحل الخمس (مالي، النيجر، بوركينافاسو، التشاد وموريتانيا) لتعزيز نفوذها بمستعمراتها السابقة مثيرا للجدل ومكلفا في ظل الصراع الذي تخوضه قوى دولية للاستحواذ على الأسواق الإفريقية، مع اعتماد باريس على المنطقة كمنطقة صد متقدمة لمواجهة تحديات أمنية، منها مواجهة انتشار التنظيمات الإرهابية واعتبارها ساحة مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ويضمن التمركز في المنطقة لباريس المتابعة عن قرب والتأثير في عدد من الملفات الإقليمية المهمة، مثل تطورات الأزمة الليبية والعلاقات مع دول الشمال الإفريقي والتفاعلات في شرق المتوسط ومعادلة أمن البحر الأحمر ناحية الشرق، في الوقت الذي تعتبر دول الساحل والصحراء بوابة لوسط وغرب القارة الإفريقية.

وسط هذه الأوضاع الملتهبة، اختارت الجزائر مسار التهدئة الحذر وشهدت المنطقة عدة مبادرات آخرها تخصيص الجزائر غلافا ماليا للتنمية والتعاون مع الجيران في الساحل وبلدان جنوب الصحراء الكبرى بغية الانتقال إلى توطيد وتثبيت الاستقرار لفائدة السكان ومنعا لتدهور الوضع أكثر.