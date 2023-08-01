روسيا مهتمة بتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محادثات مع الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث أكد فيها أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الفريق أول السعيد شنقريحة".

وأشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن روسيا والجزائر تهدفان إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة، والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط الغربية. وأعلن شويغو أن "روسيا مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال الأمن في شمال إفريقيا، ومستعدة للإسهام في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية".