حادث سطيف .. ارتفاع حصيلة الضحايا

ارتفع عدد ضحايا الحادث المأساوي ببلدية معاوية في ولاية سطيف إلى 08 وفيات، حسب بيان جديد لمصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت على الساعة 13سا و55د من أجل حادث تمثل في إخراج ضحايا من بئر بقرية لعمارة ببلدية معاوية، دائرة بني عزيز، ولاية سطيف.

وتوفي الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و57 سنة، أثناء عملية تنظيف وتهيئة للبئر، عمق 15 متر، مع وجود مضخة بداخله.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 3 شاحنات تدخل، 4 سيارات إسعاف، غطاسين وفرقة التدخل والبحث في الأماكن الوعرة.