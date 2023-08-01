التحقيق في وفاة شاب بسوق أهراس

أمرت نيابة الجمهورية بمحكمة سوق أهراس، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق ابتدائي للوقوف على ظروف وأسباب وفاة شاب بسوق أهراس.

وجاء في بيان المحكمة أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الرأي العام بأنه على إثر وفاة الشاب "ب.ن" بتاريخ 31/07/2023 على الساعة التاسعة ليلا، بحي الرحبة في ظروف غير محددة، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وأسباب الوفاة، مع الأمر بتشريح الجثة، وستتخذ الإجراءات القانونية الأزمة على ضوء نتائج التحقيق".