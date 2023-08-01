المدية: مدير جديد للأشغال العمومية

أشرف اليوم والي ولاية المدية على تنصيب، محمد هلال، مدير الأشغال العمومية لولاية المدية القادم من ولاية برج بوعريريج خلفا للمدير السابق مراد سعيدي المحول لشغل منصب مدير مركزي بوزارة الأشغال العمومية والمنشات القاعدية.

وقد أثنى والي الولاية على جهود المدير المغادر في تسيير الملفات الموكلة إليه داعيا المدير الجديد إلى إتمام مسيرة الانجاز وفقا للإستراتيجية المسطرة من قبله والمبنية أساسا على التواصل والتشاور والتنسيق التام بين مختلف القطاعات بما يخدم المصلحة العامة في إطار ترقية المرفق العمومي وتحسين الخدمة العمومية.