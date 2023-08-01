إدارة "سوسطارة" تبدأ في الإعلان عن صفقاتها

بدأت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الثلاثاء، في الكشف عن صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك" ضم الحارس كمال سوفي قادما من مولودية بوهران بعقد يمتد لموسمين.

ثاني صفقات بطل كأس "الكاف" تمثلت في ظهير أيسر نادي أقبو، يوبا شيراني، الذي وقع هو الآخر عقدا يمتد لموسمين.

ثالث الصفقات كانت من نصيب الجناح المتألق مع جمعية الشلف الموسم الماضي، نور الإسلام فتوحي، موقعا عقدا يمتد لموسمين مع أصحاب اللونين الأحمر والأسود.

وكانت رابع الصفقات أجنبية، بتوقيع المالي سيكو كوناتي عقداً لثلاثة مواسم في إتحاد العاصمة.