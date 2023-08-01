إدارة "سوسطارة" تعلن صفقاتها

بدأت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الثلاثاء، في الكشف عن صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك" ضم الحارس كمال سوفي قادما من مولودية بوهران بعقد يمتد لموسمين.

ثاني صفقات بطل كأس "الكاف" تمثلت في ظهير أيسر نادي أقبو، يوبا شيراني، الذي وقع هو الآخر عقدا يمتد لموسمين.

ثالث الصفقات كانت من نصيب الجناح المتألق مع جمعية الشلف الموسم الماضي، نور الإسلام فتوحي، موقعا عقدا يمتد لموسمين مع أصحاب اللونين الأحمر والأسود.

وكانت رابع الصفقات أجنبية، بتوقيع المالي سيكو كوناتي عقداً لثلاثة مواسم في إتحاد العاصمة.

من جهته، وقع متوسط الميدان عمر مبارك عقداً لثلاثة مواسم في إتحاد العاصمة قادما من مولودية البيض.

ووقع اللاعب محمد أمين بوزيان عقداً لموسمين في إتحاد العاصمة قادما من اتحاد المنستير التونسي.

كما وقع كل من حسين دهيري (موسم واحد على سبيل الإعارة) وأسامة بركات لثلاثة مواسم في إتحاد العاصمة.

ووقع خير الدين طوال عقداً لثلاثة مواسم في أبناء "سوسطارة".