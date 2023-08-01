مولودية وهران .. الوالي يوضح

نفى والي وهران، السعيد سعيود، الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيامه بتعيين مدربين وانتداب لاعبين جدد في فريق مولودية وهران.
وأكد الوالي، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية على "فايسبوك"، أنه ليس من صلاحياته تعيين مدربين ولا انتداب لاعبين، بل هي من صلاحيات شركة "هيبروك" التي تقترب من الاستحواذ على أغلبية أسهم النادي.
وفي ختام البيان "تقدم الوالي بكل عبارات التقدير والاحترام لأنصار الفريق العريق مولودية وهران ، ويؤكد لهم أنه يتواصل معهم و دون أي وسيط ، وكل جديد سيتم إعلانه عبر الصفحة الرسمية لولاية وهران".