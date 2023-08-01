مولودية وهران .. الوالي يوضح

نفى والي وهران، السعيد سعيود، الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيامه بتعيين مدربين وانتداب لاعبين جدد في فريق مولودية وهران.‏

وأكد الوالي، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية على "فايسبوك"، أنه ليس من صلاحياته ‏تعيين مدربين ولا انتداب لاعبين، بل هي من صلاحيات شركة "هيبروك" التي تقترب من الاستحواذ على أغلبية أسهم النادي.‏

وفي ختام البيان "تقدم الوالي بكل عبارات التقدير والاحترام لأنصار الفريق العريق ‏مولودية وهران ، ويؤكد لهم أنه يتواصل معهم و دون أي وسيط ، وكل جديد ‏سيتم إعلانه عبر الصفحة الرسمية لولاية وهران".‏