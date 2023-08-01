رسميا .. نجم جديد في الدوري السعودي

أعلن نادي النصر، اليوم الثلاثاء، التعاقد بصورة رسمية مع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

ونشرت حسابات نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء مقطع فيديو دعائي يظهر خلاله ماني وهو ينتظر أن تتغنى به الجماهير في الملعب.

وكان ماني قد أكد في تصريحات لقناة "سكاي" أمس أنه غادر بايرن، الذي أعفاه من واجباته مع الفريق، لكي يتفرغ لمحادثات بشأن مستقبله.

وينضم ماني على كوكبة من النجوم التي التحقت بالأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من بينهم قائد المنتخب الوطني، رياض محرز الذي وقع مع النادي الأهلي.