فتح تحقيق في حادث قسنطينة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وأسباب حادث المرور الذي أودى اليوم الثلاثاء بحياة 4 أشخاص وتسبب في إصابة 13 آخرين على مستوى بلدية ابن زياد، حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى نفس المحكمة.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام نص المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، ينهي وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 2023/08/01 على الساعة 14:45 وقع حادث مرور خطير على مستوى المنطقة المسماة جنان بوروينة التابعة لبلدية ابن زياد، والتي تبعد بحوالي 35 كلم عن بلدية قسنطينة".

وأضاف ذات المصدر أن "الحادث وقع على اثر اصطدام حافلة نقل المسافرين بشاحنة وبحافلة أخرى وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين"، مشيرا إلى أنه "فور إعلام نيابة الجمهورية، تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وأسباب الحادث".