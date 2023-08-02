سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تزور مجمع "الخبر"

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور أوبين أمس، مجمع "الخبر" للصحافة، وكان في استقبالها رئيس مجلس الإدارة زهرالدين سماتي والمدير العام مسؤول النشر أحمد عامر.

وجرى خلال الزيارة تقديم عرض مفصل عن مسيرة جريدة "الخبر" منذ تأسيسها في أول نوفمبر 1990 حتى اليوم، وتطرق سماتي إلى مشاريع المجمع خلال الفترة المقبلة والتي ستعرف بداية من الخريف المقبل إطلاق منصة جريدة "الخبر" الجديدة بمضمون وحلة جديدتين.

وبذات المناسبة، تحدثت السفيرة إليزابيث مور أوبين عن العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر والفرص المتاحة لتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وختمت السفيرة مور أوبين زيارتها بجولة في أقسام جريدة "الخبر" حيث تلقت شروحات حول المراحل التي يمر بها صدور الجريدة.