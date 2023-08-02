كورتري يرفع من القيمة المالية للاعب " الخضر"

كشف اليوم الأربعاء، تقرير بلجيكي أن نادي كورتري سيجد صعوبة في الإبقاء على لاعبه الدولي الجزائري عبد القهار قادري ضمن صفوفه هذه الصائفة.

ووفق موقع "والف فوت" البلجيكي، فإن الفريق يتجه لرفض العرض المقدم من أياكس الهولندي والمقدر بـ 6 ملايين يورو من أجل ضم اللاعب السابق لفريق بارادو.

المصدر ذاته، أكد أن كورتري يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، وهو الإبقاء على اللاعب والثانية الرفع من قيمته المالية.

وختم " والف فوت"، بأن نادي نانت دخل السباق من أجل التعاقد مع اللاعب، و من المنتظر أن يكون الأمر معقدا للفصل في هذا الملف.