إحباط محاولة إدخال الكوكايين في سفينة تجارية بميناء الجزائر

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 01 أوت 2023، عديد العمليات حيث تمكنت فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين تُقدر بخمسة وثلاثين (35) كيلوغراما و(800) غرام، كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا وهذا على مستوى ميناء الجزائر. العملية انطلقت بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول تواجد كمية من الكوكايين مخبأة داخل السفينة التجارية "HARIS" القادمة من دولة مالطا، والتي كانت راسية على مستوى الرصيف 33 بميناء الجزائر، إذ تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية. وبناء على تسخيرة وكيل الجمهورية، تم إخضاع السفينة للتفتيش الدقيق من طرف أعوان حرس السواحل، مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة على مستوى رافعة على متن السفينة.

في ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (36) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (174) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (271007) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وأدرار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (161) شخصا وضبطت (28) مركبة و(195) مولدا كهربائيا و(103) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (19) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(13) طن بالإضافة إلى (16) قنطار من مادة التبغ و(28835) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (7921) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (270) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (237) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.