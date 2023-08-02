غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج السموم

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل وترويج المخدرات، وذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات من إحدى الولايات الجنوبية الغربية.

وبعد رصد تحركات المشتبه فيهم، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف أحد المشتبه فيهم وضبط بحوزته على 313 صفيحة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بــ 30 كلغ و725 غراما من القنب الهندي.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكيه في العملية، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الجنوبية الغربية، وإحدى الولايات الحدودية الشرقية أين تم توقيفهما وضبط بحوزة أحدهما على 160 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وقد تم تقديم المشبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن جناية قيام جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة بحيازة نقل وتوزيع وتسليم والحصول وشراء قصد البيع للمواد المخدرة.