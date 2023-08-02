حرائق: توقيف خمسة أشخاص بعين الدفلى

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحسانية (ولاية عين الدفلى) 5 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الإضرام العمدي في ممتلكات غابية، حيث تم إيداع شخص الحبس ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة للتحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحسانية (عين الدفلى) في قضية الإضرام العمدي في ممتلكات غابية، تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم. وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية، تم إيداع شخص الحبس ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية".