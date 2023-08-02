بداري يستقبل صاحب أعلى معدل في البكالوريا

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، صاحب أعلى معدل في شهادة الباكالوريا لدورة يونيو 2023، التلميذ محمد لمين بلقداش، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة شكل فرصة "للحديث عن التخصصات العلمية والتقنية ومسارات التكوين بمختلف المدارس الوطنية العليا".

وبالمناسبة --يضيف البيان-- أهدى الوزير التلميذ بلقداش "وسام الوزارة" نظير "مجهوداته ومثابرته"، متمنيا له "التوفيق والسداد في مساره الجامعي".

يذكر أن التلميذ محمد لمين بلقداش قد تحصل على معدل 50ر19 في شهادة الباكالوريا لهذا العام (شعبة العلوم التجريبية).