التدشين الرسمي لمقر سفارة تنزانيا بالجزائر

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التدشين الرسمي لمقر سفارة جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى الجزائر، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي لجمهورية تنزانيا الاتحادية سترجومينا لورانس تاكس، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وأوضحت سترجومينا تاكس، في كلمة لها بالمناسبة، أن سفارة تنزانيا لدى الجزائر موجودة منذ سنوات، إلا أن تدشينها الرسمي تم اليوم، لافتة إلى "عمق" العلاقات بين البلدين، والتي تمتد إلى 60 عاما.

وذكرت بالدور الهام الذي لعبه الدبلوماسي السابق، نور الدين جودي، في تعميق وتمتين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، باعتباره أول سفير للجزائر في تنزانيا، مشيدة بكل ما بذله من جهود في سبيل تحقيق ذلك.

وجرى تدشين مقر السفارة بحضور العديد من السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الجزائر وكذا أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.