انتشال غريقين بمستغانم وبجاية

تمكنت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم من العثور وانتشال جثة غريق بشاطئ ايغزر لبلاط بلدية سوق الإثنين ببجاي، حيث يعد الضحية من جنس ذكر ويبلغ 18سنة تم العثور عليه وانتشاله على الساعة 13سا و09 د، بعدما انطلقت عملية البحث عليه الأمس على الساعة 19سا 18د.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية نهار اليوم من العثور وانتشال جثة غريق بشاطئ ممنوع فيه السباحة بالحاجز الصخري للواجهة البحرية صلامندر، هو من جنس ذكر يبلغ 18 سنة تم العثور عليه وانتشاله على الساعة 14سا و25 د، بعدما انطلقت عملية البحث عليه الأمس 01 -08- 2023 على الساعة 13سا 29 د.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية كانت قد قامت بانتشال 03 غرقى خلال 24 ساعة الأخيرة: حالتان من مجمع مائي بولاية سعيدة وحالة من شاطئ ممنوع من السباحة بولاية مستغانم، ليرتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح جوان وانطلاق موسم الاصطياف إلى غاية صبيحة اليوم إلى 173 حالة وفاة غرقا تم انتشالها من طرف الحماية المدنية، منها 118 حالة بالشواطئ و 5 حالة بالمجمعات المائية.