نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر

أفاد مصدر مقرب من إدارة شركة الكهرباء في النيجر لوكالة "فرانس برس"، بأن نيجيريا أوقفت مد النيجر بالكهرباء تماشيا مع العقوبات التي قررتها الدول المجاورة بغرب إفريقيا بعد الانقلاب.

وأوضح المصدر أن "نيجيريا فصلت منذ أمس الثلاثاء خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر"، حيث يعتمد البلد في استهلاك الكهرباء على نيجيريا بنسبة 70%.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات دولية فرضت على نيامي، بعدما أطاح انقلابيون بالرئيس محمد بازوم. وفي وقت سابق، قال مسؤول في "إيكواس" إن وفدا من مجموعة دول غرب إفريقيا زار النيجر اليوم الأربعاء "للتفاوض" مع المجلس العسكري الذي أطاح الأسبوع الماضي بالرئيس المنتخب للبلاد، محمد بازوم".

ويأتي كلام المسؤول الإفريقي خلال افتتاح المحادثات التي جمعت قادة عسكريين من "إيكواس" حول الأزمة في النيجر في عاصمة نيجيريا، أبوجا.