البليدة: القبض على شخصين يعتديان على شبكة اتصالات الجزائر

تمكنت مصالح الأمن في البليدة، من القبض على شخصين، لشبهة الاعتداء على شبكة الانترنت والهاتف الثابت بإقليم البليدة، فيما تتواصل عملية البحث عن مشتبهين آخرين، هم محل فرار واختباء.

العملية الأمنية، تأتي في وقت عانى ويعاني فيه، العاملون باتصالات الجزائر، وزبائن خدمة الأنترنيت والهاتف الثابت، بإقاليم دوائر بني مراد وأولاد يعيش والبليدة، من "الانقطاع" في الشبكة لفترات قاربت من 30 يوما تقريبا، جراء الاعتداءات المتكررة و المستهدفة لخيوط وكوابل الشبكة، وتوصيلات، وصلت في بعض المرات، قطع نحو متر إلى مترين فقط من تلك الأطوال، حرمت الزبائن من التواصل وعزلت كثيرا منهم، خاصة المؤسسات والدوائر الرسمية والاقتصادية والخدماتية وأخرى، وتسببت في خسائر مادية بعشرات الملايين، خصوصا وأن قطع متر واحد (01 متر) من الكوابل، يستلزم إعادة مد أكثر من 100 متر جديد من الكوابل، والمثير في عمليات الاعتدءات أنها مست "كوابل الألياف البصرية"، والتي لا فائدة مبدئيا منها، على عكس الكوابل النحاسية، أين الطلب عليها بالسوق مضمون.