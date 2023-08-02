من يدفع لـ"صوملة" و"أفغنة" منطقة الساحل؟

هل قرع طبول الحرب في الساحل سيعجّل بحلحلة الأزمة في النيجر؟ أم سيزيدها تعقيدا ويدفع باتجاه "صوملة" و"أفغنة" منطقة الساحل وبالشكل الذي يصعّب من تطويق الأوضاع الفوضوية بها لسنوات؟

بقدر ما ظهرت مجموعة "إيكواس" في واجهة الأحداث، بقدر ما غاب الاتحاد الإفريقي عنها، وبقدر ما برزت لغة الحرب والتهديد والوعيد، بقدر ما غابت الحلول السياسية والمفاوضات السلمية لدى المتدخلين، سواء من المنطقة أو من خارجها، وكأن لا حل خارج صوت البنادق والمدافع والرشاشات. فلماذا يراد تحييد هياكل الاتحاد الإفريقي، وهو الذي أقرّ في قمة الجزائر عام 99 عدم الاعتراف بالتغييرات عن طريق الانقلابات العسكرية، للرمي بكل ثقله في المفاوضات بين مختلف الأطراف في النيجر للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وفي المقابل تستفرد مجموعة "إيكواس" لوحدها بالملف، وهي مجموعة لا تملك خبرة الاتحاد الإفريقي ولا ثقله في حل الأزمات، وهي تمثل دول، باستثناء نيجيريا، هشة اقتصاديا وعسكريا وضعيفة النفوذ والتأثير سياسيا.

والأغرب أيضا، أنه في الوقت الذي يطلب من جنرالات النيجر بإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم المنتخب ديمقراطيا، يتم إرسال نجل الرئيس الأسبق للتشاد، ادريس ديبي، الذي استحوذ على السلطة بالتوريث خارج أي انتخابات دستورية، لإقناع الانقلابيين في النيجر بالعدول عن فعلتهم !!!، وهو ما يظهر كيل بمكيالين ويعقّد من الأزمة أكثر من السعى الجدي لحلحلتها، وهي رسالة سلبية زادت من الانطباع لدى شعوب المنطقة بأن وراء هذه الضغوط الغربية والفرنسية خاصة "أجندة خفية".

ويعتبر استعجال فرنسا بإجلاء رعاياها بمعية الرعايا الأوربيين من النيجر، هو قرار بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لمجموعة "إيكواس" بتنفيذ تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر بعد أسبوع، وهي المهلة الممنوحة للمجلس العسكري للتراجع. وتكون هذه الرسالة "المشفّرة" هي التي دفعت المجلس العسكري في مالي وبوركينافاسو وغينيا، لإصدار بيان مشترك يعلن فيه "أن أي اعتداء على النيجر يعتبر اعتداء على مالي وبوركينافاسو وغينيا"، مما يؤشر أن الحرب في حالة اندلاعها، ستشمل منطقة الساحل والصحراء برمتها، ولن تكون محصورة في حدود النيجر فقط، وهو ما يؤذن بتطوّر خطير في هذه الأزمة.

لكن لماذا يفتح الطريق ويعبّد بالورود فقط لتمرير الحل العسكري في المنطقة ويتم تغييب الحلول السياسية الأخرى، خصوصا بعدما تسببت التدخلات العسكرية الخارجية التي نفذت في ليبيا، العراق وأفغانستان، إلى فشل ذريع. فهل يراد "صوملة" و"أفغنة" منطقة الساحل وتعريض قارة إفريقيا إلى عدم استقرار أكبر مساحة جغرافية بها تمتد من شرق القارة إلى غربها، سواء بحجة تطويق المد الصيني والروسي بها، أو تحت مظلة محاربة التمدد الإرهابي، وبالشكل الذي يحوّل القارة السمراء إلى عاصمة جديدة للحرب الباردة؟