الجزائر وتنزانيا تجددان دعمهما للشعب الصحراوي

أكدت الجزائر وتنزانيا دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للقضية الصحراوية.

وجدد البيان المشترك الصادر في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، التي انعقدت بالجزائر العاصمة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف ووزيرة الخارجية والتعاون في شرق إفريقيا لجمهورية تنزانيا المتحدة، سترغومينا لورانس تاكسي، موقف البلدين "المشترك بشأن حق الشعب الصحراوي المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره باعتبار الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا".

وشدد وزيرا خارجية البلدين -حسب البيان- على دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، "لإعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يرضي الطرفين يقضي بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي، وتجسيدا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".