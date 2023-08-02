خلية أزمة بعد ظهور هذا المرض بجنوب البلاد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تمّ اتخاذ كافة الإجراءات بشكل عاجل إثر ظهور حالات الخناق (الدفتيريا) في ولايات الجنوب (المناطق الحدودية مع دول الساحل).

وأوضح بيان الوزارة أنه تم التكفل بجميع الحالات على مستوى الهياكل الصحية على أمثل وجه، مع إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية الوبائية وتعزيز المراقبة، كما تم إجراء تحقيقات حول الحالات.

وأكد ذات البيان أنه تم توفير جميع الوسائل (أدوية، مصل مضاد للدفتيريا، لقاح، أدوات أخذ العينات، وغيرها) لفرق العلاج أو التلقيح والقيام بحملات توعية وتلقيح واسعة تستهدف الأحياء الأكثر تضررا بالإضافة إلى تلقيح الأشخاص ذي الصلة.

كما كشفت الوزارة أنه، إلى حد الآن، تم تسجيل 80 حالة، من بينها 16 حالة مؤكدة. وكانت أغلبية الحالات المسجلة لرعايا أجانب من دول مجاورة غير ملقحين، يعيشون بضواحي مدينة تمنراست، وقد شملت حملة التلقيح أكثر من 10.100 شخص.

كما طمئنت الوزارة بأن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام، لكن اليقظة تبقى مطلوبة.

للتذكير، فإن الدفتيريا مرض شديد العدوى وتسببه بكتيريا سامة خارجية تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر أو من خلال الرذاذ التنفسي و تتم الوقاية منه عن طريق التلقيح.