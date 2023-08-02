ميلة: توقيف مرتكب جريمة قتل بسيدي مروان

تمكنت الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببلدية سيدي مروان، من توقيف شاب لارتكابه لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

جاء ذلك على إثر تلقي فرقة الدرك مكالمة هاتفية في الرقم الأخضر 1055، مفادها انبعاث رائحة كريهة من شقة أحد الجيران، بعد دخول المسكن بإذن من وكيل الجمهورية ،عثر على شخص مقتول وفي حالة متقدمة من التعفن. وقد قادت التحقيقات إلى اكتشاف الجاني والقبض عليه، بناء على تحقيقات من طرف الفرقة العلمية والتقنية المتخصصة، حيث وبعد تفتيش مسكن الجاني تم العثور على لباس رياضي له به بقع من الدم، ليعترف بعد ذلك بجرمه، وبعد استكمال الإجراءات تم تقديمه إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ميلة والذي أمر بإيداع الجاني الحبس المؤقت. ر.ب