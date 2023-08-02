الفريق أول شنقريحة يزور قاعدة جوية بموسكو

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في ثالث يوم من زيارته الرسمية إلى روسيا، بزيارة القاعدة الجوية جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو، حيث اطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "خلال اليوم الثالث من زيارته إلى فدرالية روسيا، كان للسيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم 2 أغسطس 2023، زيارة بالقاعدة الجوية جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو، أين كان مرفوقا بالسيد ديميتري شوغاييف، مدير مصلحة التعاون العسكري لفدرالية روسيا، حيث عاين بعض أنواع الطائرات العسكرية واطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري".

وأضاف البيان أن "السيد الفريق أول تنقل بعد ذلك إلى مقر شركة ديناميكا لتكنولوجيا الطيران، حيث عاين آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين، بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران".