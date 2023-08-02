إطلاق نار في مبنى الكونغرس

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأربعاء، عن ورود تقارير من شرطة العاصمة واشنطن بخصوص إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ.

وأضاف أن شرطة الكونغرس تجري تحقيقا حول إطلاق النار وطلبت من الموجودين بالاحتماء داخل مكاتبهم.

وقالت شرطة الكونغرس عبر "تويتر": "إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ فيجب عليك أن تحتمي لورود تقرير عن إطلاق نار محتمل".

وأشارت إلى أنه ليس لديهم أي تقارير مؤكدة عن إطلاق نار.

من جهتها، دعت شرطة الكابيتول المتواجدين في المناطق المحيطة بالكونغرس باتباع التعليمات الأمنية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.