النيجر: قائد الانقلاب يتحدى العقوبات

رفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، اليوم الخميس، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ردا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

وقال تشياني في خطاب تلفزيوني إن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وقال المتحدث: "تلقينا بصدمة عقوبات "إيكواس" دون تشاور ودون اتخاذ تدابير وسيطة، هناك أمل في التغيير ومكافحة الإرهاب، ولن نخون ثقة شعب النيجر".

وأضاف الجنرال تشياني: "الغالبية العظمى من الشعب وضعت ثقتها في مجلسنا لإنقاذ الوطن، من يعارضوننا هم من يملكون علاقات مع لوبيات خارجية، المواقف الخارجية العدائية والرادكالية لن يكون لها أي تأثير".

وختم " سنبذل كل جهدنا بالتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب، المعارضة التي تشكلت تمثل لوبيات خاضعة لإملاءات خارجية".