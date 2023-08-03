سقوط امرأة في البحر بعين تيموشنت

تدخلت ليلة أمس الوحدة الثانوية لدائرة ولهاصة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية من أجل حادث سقوط امرأة من جرف صخري مطل على البحر بارتفاع حوالي 200 م بالمكان المسمى الزوانيف بلدية ودائرة ولهاصة، حيث تبلغ الضحية من العمر 40 سنة و تنحدر من بلدية بني صاف، تم انتشالها من البحر من طرف فرقة الغطاسين.

وقد سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 55 عونا بمختلف الرتب والفرقة سينوتقنية. وفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة وأيضا فرقة الغطاسين.و 05 شاحنات تدخل و03 سيارات إسعاف و03 زوارق تدخل

للإشارة تمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية عين تيموشنت.