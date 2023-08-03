أسعار النفط تنتعش

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك+" يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.09% إلى 79.56 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وستقيم اللجنة وضع السوق وتقييم تأثير خفض الإمدادات، وذكرت مصادر، أنه من المتوقع أن تبقي لجنة "أوبك+" على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير.