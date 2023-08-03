شباب بلوزداد للخروج بشرف من الكأس العربية

يلاقي نادي شباب بلوزداد، نظيره الكويت الكويتي، اليوم الخميس بداية من الساعة الثانية ظهرا على ملعب ضمك بمدينة أبها، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويدخل " السياربي" ، اللقاء على أمل الخروج بشرف من هذه المنافسة وهو الذي فشل في بلوغ الدور المقبل عقب الخسارة الأولى أمام الرجاء المغربي والثانية أمام الوحدة الإماراتي بهدفين لواحد.

أما الكويت الكويتي، فقد خسر مواجهته الأولى أمام الوحدة الإماراتي وإنهزم في الثانية أمام الرجاء المغربي بثنائية نظيفة.

يذكر أن الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي، تأهلا إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدرهما المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويلتقيان اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات، حيث تسفر المواجهة عن تحديد المركزين الأول والثاني.