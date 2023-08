Le BMS précise que des températures caniculaires de plus de 50° conceneront les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Adrar, Timimoun, In Salah, Tindouf et Beni Abbès.

Un deuxième bulletin indique que la canicule concernera également les wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, M'sila, Ouargla et Béshar.