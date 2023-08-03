والي الجزائر يتفقد أشغال تهيئة بعض المعالم

قام والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أمس الأربعاء، بزيارة تفقد إلى "فيلا الداي" ببلدية حسين داي للوقوف على أشغال إعادة تهيئتها كمعلم تاريخي، كما اطلع على مشروع إعادة تأهيل البرج ببلدية الرايس حميدو، حسب ما أورده بيان لمصالح الولاية.

وأوضح المصدر ذاته أن رابحي تفقد مشروع إعادة تهيئة "فيلا الداي" ببلدية حسين داي، حيث اطلع على عرض حول "عملية تهيئة هذا المعلم التاريخي لتدشينه بعد أشهر كمتحف للبلدية وجعله معلما سياحيا".

وبالمناسبة، أكد الوالي على ضرورة "الانتهاء من أشغال التهيئة واستلام المشروع قبل نهاية السنة"، مشددا على أهمية "تدعيم الورشة بكافة الوسائل والموارد اللازمة، خاصة المورد البشري".

وببلدية الرايس حميدو، اطلع رابحي على مشروع إعادة تأهيل برج "مرسى الذبان"، حيث أمر بـ "الإسراع في تحضير دفتر الشروط للإعلان عن المناقصة الوطنية لاختيار شركة مؤهلة لإنجاز المشروع بداية من شهر سبتمبر المقبل".

وتندرج هذه الزيارة --يضيف البيان-- ضمن "المسعى الرامي إلى المحافظة على الموروث الثقافي بالعاصمة الذي يتميز بخاصية التنوع في شتى المجالات وفي مختلف الحقب الزمنية التي مرت بها الجزائر".

وببلدية الرايس حميدو، اطلع رابحي على مشروع إعادة تأهيل برج "مرسى الذبان"، حيث أمر بـ "الإسراع في تحضير دفتر الشروط للإعلان عن المناقصة الوطنية لاختيار شركة مؤهلة لإنجاز المشروع بداية من شهر سبتمبر المقبل".

وتندرج هذه الزيارة --يضيف البيان-- ضمن "المسعى الرامي إلى المحافظة على الموروث الثقافي بالعاصمة الذي يتميز بخاصية التنوع في شتى المجالات وفي مختلف الحقب الزمنية التي مرت بها الجزائر".