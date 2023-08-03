ليل يرفض غازي عنتاب ويفاوض قادش

كشف تقرير فرنسي، أنه من المتوقع أن يغادر الدولي الجزائر حكيم زدادكة ناديه ليل هذه الصائفة بالرغم من ارتباطه بعقد مع فريقه إلى غاية 2025.

صحيفة" ليكيب"، أكدت أنه لا يوجد نقص في العروض لصاحب الـ 28 عاما الذي قدم ستة أشهر مقنعة على شكل إعارة لفريق أوكسير.

المصدر ذاته، أضاف أن ليل رفض عرض غازي عنتاب التركي لزدادكة الذي خاض 66 مباراة في " الليغ1"، في المقابل اشتدت المنافسة في الساعات الأخيرة مع فريق قادش صاحب المركز 14 في البطولة الإسبانية الأخيرة.

كما أبدى نادي تركي آخر، لم يتم الإفصاح عن هويته اهتمامه أيضًا بلاعب " الخضر" الذي يريد منح نفسه وقتًا للتفكير في الوقت الحالي.