الحرائق تتواصل بتلمسان

تواصل الحرائق زحفها على الغطاء التباتي بولاية تلمسان، حيث اندلع حريق آخر بمنطقة أم العلو ذات الغطاء الغابي الكثيف. ولهذا قام المركز المتقدم للحماية المدينة حمادي بالدعم من الوحدة الرئيسية ووحدة بن سكران والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بالوحدة الرئيسية

حيث سخرت آليات عتاد للإخماد متمثلة في 16شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف وحافلة لنقل الأعوان أما التعداد فقد جند للعملية أكثر من 70عون من مختلف الرتب تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية الطبيب المقدم مرباح محمد رضا وبحضور السلطات العسكرية. ووالي، تلمسان أمومن مرموري.

ونسقت عملية الإخماد بمعية مصالح الغابات ومساهمة مصالح البلدية.

وواجهت عملية الاطفاء، صعوبات كبيرة تمثلت في طبيعة تضاريس المنطقة الوعرة مع صعوبة المسالك وطبيعة الغطاء النباتي المحفز لانتشار اللهب ناهيك عن العوامل المناخية المتمثلة في هبوب الرياح المؤججة لانتشار ألسنة اللهب وتوسعها مع الارتفاع في درجة الحرارة.

تم التحكم فيها وإطفاءها على الساعة الثانية صباحا اليوم الخميس.