هذه مدة غياب ضحية مارسيلو عن الملاعب

سيغيب لوسيانو سانشيز مدافع أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني عن الملاعب قرابة عام إثر تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى تسبب بها مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني السابق وفلومنينسي البرازيلي خلال لقاء الفريقين في مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عاماً ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء وإثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني لإذاعة "دي سبورتس ": خلال 23 عاماً كطبيب لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية.

مؤكداً أن سانشيز البالغ من العمر 29 عاماً سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، ويستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهراً".

وتعرض سانشيز للإصابة في الدقيقة 55، فيما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه مدافع نادي العاصمة مدريد السابق ليخرج من الملعب باكياً. وكتب مارسيلو صاحب الـ 35 عاماً على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم كانّ علي أن أعاني من لحظة صعبة للغاية في الملعب، لقد تسببت بإصابة بالغة لزميل محترف من طريق الخطأ، أتمنى لك أفضل شفاء ممكن".