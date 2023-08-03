قرار سعودي جديد أثر على أسعار النفط

أعلنت وزارة الطاقة السعودية ، اليوم الخميس ، عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض، في إطار دعم أسعار الخام.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في بيان اليوم الخميس: "تم تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في جويلية لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أفريل 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024. وأكد على أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان السعودية تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في جويلية لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وبحلول الساعة 13:09 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".