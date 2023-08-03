البطولة العربية: مشاركة مخيبة لشباب بلوزداد

اختتم شباب بلوزداد مشاركته في كأس العرب للأندية، المقامة حاليا في السعودية، بتعادل أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة هدف في كل شبكة.

وافتتح ابناء العقيبة باب التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق بلخير، قبل أن يتلقوا هدفا في آخر دقائق المقابلة عن طريق التونسي ياسين الخنيسي، علما أن متوسط الميدان أكرم بوراس غادر بالبطاقة الحمراء.

وبهذا يختتم ممثل الجزائر مشاركته في البطولة بنقطة وحيدة من ثلاث مواجهات، ليغادر المنافسة من الدور الأول رفقة الكويت الكويتي، فيما تصدر الرجاء البيضاوي المجموعة بتسع نقاط متأهلا رفقة الوحدة الإماراتي (6 نقاط) إلى ربع نهائي المنافسة.

وسيكون المدرب الجديد لبطل الجزائر أربع مرات متتالية، البلجيكي سفين فاندنبروك، أمام ورشة كبيرة بعدما بينت مقابلات البطولة العربية وجود نقائص في التشكيلة العاصمية، خاصة مع مغادرة بعض ركائز الفريق.