رئيس اتحاد خنشلة يرمي المنشفة

أعلن رئيس اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، اليوم الخميس، انسحابه رسمـيا من رئاسة النادي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" نص الاستقالة، والتي أرجعها الرئيس إلى ظروف شخصية وصحية.

وكان بوكرومة قد أكد في 26 جويلية الماضي اتفاقه مع مدرب أجنـبي ووجود اتصـالات متـقدمة مع عـدة لاعـبيـن للإمضاء في الأيام القليلة القادمة.

كما أن موعد انطلاق التدريبات حدد يـوم 10 أوت الحالي، حيث ستخلط هذه الاستقالة برنامج تحضيرات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وسيخوض "السيسكاوة" ثاني موسم لهم على التوالي في الرابطة المحترفة الأولى بعد موسم أول ناجح أنهوه في المرتبة السادسة برصيد 42 نقطة.