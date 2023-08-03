مدرسة مناجمنت الأشغال العمومية: تعليمات بتسريع وتيرة الانجاز

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمشروع المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله (غرب العاصمة)، حيث أسدى تعليمات بضرورة التسريع من وتيرة الانجاز، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال معاينته الميدانية لهذا المشروع، الذي يأتي "تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال دعم وتعزيز التكوين في مختلف المجالات"، أكد الوزير على "الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الموجه للتكوين المتواصل في القدرات التسييرية وقيادة المشاريع الكبرى في مجال الأشغال العمومية،وكذا تكوين المكونين وتأهيل الإطارات وتقوية القدرات البشرية في مختلف التخصصات التي تتطلبها عصرنة القطاع"، بحسب ذات البيان.

وبالمناسبة، أسدى رخروخ تعليمات لمجمع شركات الانجاز "للإسراع في إنهاء واستلام هذه المكسب التنموي في اقرب وقت"، مشددا على ضرورة السهر على تجاوز بعض العراقيل ذات الطابع التقني،واستكمال جميع الأشغال المتعلقة بتهيئة الطرق وربط هذه المنشاة بمختلف الشبكات بالإضافة إلى تجهيزها بالوسائل والتجهيزات العصرية اللازمة.

كما أسدى الوزير تعليمات لمختلف الهياكل المركزية المكلفة بالموارد البشرية والتكوين وكذا التخطيط والاستشراف من اجل تحضير الإجراءات الإدارية والبرامج اللازمة للانطلاق في عملية التكوين، يضيف البيان.