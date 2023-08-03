تدعيم نوعي لشباب قسنطينة

أعلن شباب قسنطينة، اليوم الخميس، عن أولى صفقاتها خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما خطف اللاعب المتألق غيلاس قناوي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مدينة الجسور المعلقة على "الفايسبوك" صورة لقناوي رفقة المدير العالم للنادي محمد بوالحبيب، وكتبت "مستقبل الكرة الجزائرية غيلاس ڨناوي يلتحق بالعميد. وسيحمل الرقم 26".

وكان خريج أكاديمية بارادو أبرز لاعب في صفوف وفاق سطيف خلال الموسم الماضي قبل أن يدخل السجن شهر ماي الفارط ويغادره في الأيام القليلة الماضية.

وسيكون غناوي تدعيم نوعي للنادي القسنطيني المقبل على خوض الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا ضد النجم الساحلي التونسي.