حركة جزئية في سلك القضاء

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه، وكذا المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، أجرى رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية. وشملت الحركة تحويل 04 رؤساء مجالس قضائية و06 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 07 رؤساء مجالس قضائية و09 نواب عامين".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية: "تهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي".

وقد جاءت الحركة كالآتي:

1/ رؤساء المجالس القضائية:

- مجلس قضاء الأغواط: عبد الرحمن رحماني.

- مجلس قضاء البليدة: كمال غزالي.

- مجلس قضاء تيزي وزو : محمد قروابي.

- مجلس قضاء الجزائر: دنيازاد قلاتي.

- مجلس قضاء سطيف: كمال حاج ميهوب سيدي موسى.

- مجلس قضاء عنابة: سليمان حمودي.

- مجلس قضاء قالمة : محمود عزيون.

- مجلس قضاء البيض: زهير نميش.

- مجلس قضاء برج بوعريريج: عبد الرزاق زارب.

- مجلس قضاء الطارف : رضا سعدي.

- مجلس قضاء الوادي: مراد بن إدريس.

- مجلس قضاء سوق أهراس: سمير حمالي.

- مجلس قضاء غليزان : جيلالي بوترفاس.

2/ النواب العامون لدى المجالس القضائية :

- مجلس قضاء الشلف: محمد معطى الله.

- مجلس قضاء بسكرة: جمال الدين زيداني.

- مجلس قضاء تلمسان: أحمد جلول لحسن

- مجلس قضاء الجزائر: لطفي بوجمعة

- مجلس قضاء جيجل: مبروك بومعالي.

- مجلس قضاء قالمة: العربي عكروت.

- مجلس قضاء المسيلة: فيصل بن دعاس.

- مجلس قضاء ورقلة: عزيز زعيم.

- مجلس قضاء وهران: نور الدين محبوبي.

- مجلس قضاء البيض: يوسف عزيرية.

- مجلس قضاء إيليزي: زين جلاب.

- مجلس قضاء الطارف: محسن شخاب.

- مجلس قضاء تيسمسيلت: الحاج دشيرة.

- مجلس قضاء عين تموشنت: عبد القادر إلكرودار

- مجلس قضاء غليزان: عمر قناوي.