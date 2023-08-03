تكريم المحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا و"البيام"

أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، اليوم الخميس، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة على حفل تكريم المحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2023.

ووفق بيان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: "جاء هذا الحفل لتثمين المجهودات المبذولة طوال السنة من طرف المحبوسين وموظفي المؤسسات العقابية ومختلف الشركاء على غرار وزارة التربية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، ولترقية نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي لفائدة هذه الشريحة من المجتمع لاسيما عن طريق التعليم".

وتم تكريم المحبوسين المتفوقين بجوائز رمزية، تشجيعا لهم على المجهودات التي بذلوها والمثابرة التي أظهروها في اتخاذ منهج العلم والمعرفة والتربية تحضيرا للاندماج الفعلي في المجتمع.